Milletvekili Fırat’tan Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 102. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Salih Fırat mesajında, “Aziz milletimizin, 103 yıl önce Türküyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’i ve Abaza’sıyla tek vücut olarak göğsünde taşıdığı imanla vatanımızı işgal etmeye gelen düşmanlara karşı kazanmış olduğu büyük zaferin sene-i devriyesindeyiz" dedi. Düşman kuvvetlere karşı millet olarak verilen mücadelede şehit düşen Mehmetçiklere, kınalı kuzuları rahmet ile yad ettiklerini belirten Milletvekili Fırat, “Çanakkale Savaşından Kurtuluş Savaşına ve 15 Temmuz Milli İrade Şehitlerimize kadar bu milletin birliği ve beraberliği için canını veren, gazi olan tüm vatan evlatlarımızı hiç bir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Atalarımızın bizlere emanet ettiği kutsal vatanımızı içeriden ve dışarıdan parçalamaya çalışan hiç bir şer odağına izin vermeyerek onların bu kutsal emanetini koruyacak ve aziz hatıralarını hep yaşatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 102. yıl dönümünde, başta Atatürk ve silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşımız ve 15 Temmuz’da ki aziz şehitlerimizi, kutsal vatanımız için canını veren tüm vatan evlatlarımızı ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum” cümlelerini kullandı.