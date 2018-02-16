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Milletvekili Fırat Adıyaman’da bir dizi temaslarda bulundu

AK Parti Adıyaman Milletvekili Dr. Salih Fırat, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ve beraberinde ki heyet Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.Hastane idari personeliyle toplantıda bir araya gelen AK Parti...

Milletvekili Fırat Adıyaman’da bir dizi temaslarda bulundu

AK Parti Adıyaman Milletvekili Dr. Salih Fırat, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ve beraberinde ki heyet Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.Hastane idari personeliyle toplantıda bir araya gelen AK Parti...

16 Şubat 2018 Cuma 17:51
Milletvekili Fırat Adıyaman’da bir dizi temaslarda bulundu

AK Parti Adıyaman Milletvekili Dr. Salih Fırat, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ve beraberinde ki heyet Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Hastane idari personeliyle toplantıda bir araya gelen AK Parti Milletvekili Salih Fırat, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, başhekim yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Başhekim Doç. Dr. Fatih Doğan’dan brifing alarak sağlık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Milletvekili Fırat, daha sonra hastanede yapımı biten uyku laboratuarı, kornea nakil birimi, peyzaj çalışmalarını ve yani yapılacak olan 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin arazisinde incelemelerde bulundu daha sonra hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarete ilişkini açıklamada bulunan Milletvekili Fırat, “İnsanlarımız bizim için çok değerlidir. Ziyaretlerimiz esnasında hastalarımızın memnun olduğunu gördük. Hastalar, hasta yakınları, çalışanlarımız ve doktorlarımız verilen hizmetten son derece memnun olduğunu görmek bizi sevindirdi bu anlamda Hastane Yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Milletvekili Salih Fırat daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’i ziyaret etti. AK Parti iktidarının spor alanında ciddi yatırımlar yaptığını kaydeden Milletvekili Salih Fırat Adıyaman’da son 15 yıl içerisinde gerçekleştirilen spor yatırımların, gençlik çalışmalarının ve spor faaliyetlerinin halka büyük kazanımlar sağladığını söyledi.

İl Müdürlüğünün faaliyetleri ve çalışmaları hakkında brifing olarak sunumunu yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise Adıyaman’da gerçekleştirilen yatırımlar noktasında kendilerine destek veren Adıyaman Milletvekillerine teşekkür etti.

Milletvekili Fırat daha sonra İl Müdürü Fikret Keleş ile birlikte kurum personellerini de ziyaret ederek onlarla sohbet etti.
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