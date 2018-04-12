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Mesleki eğitimde okul-işletme işbirliği protokolü imzalandı

Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Besni’de bulunan dört işletme ile Mesleki Eğitimde Okul-İşletme İşbirliği Protokolü imzalandı.Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda iş garantili staj protokolüne dört yeni...

Mesleki eğitimde okul-işletme işbirliği protokolü imzalandı

Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Besni’de bulunan dört işletme ile Mesleki Eğitimde Okul-İşletme İşbirliği Protokolü imzalandı.Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda iş garantili staj protokolüne dört yeni...

12 Nisan 2018 Perşembe 09:45
Mesleki eğitimde okul-işletme işbirliği protokolü imzalandı

Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Besni’de bulunan dört işletme ile Mesleki Eğitimde Okul-İşletme İşbirliği Protokolü imzalandı.

Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda iş garantili staj protokolüne dört yeni işletme eklendi. Sektöre daha nitelikli ara eleman kazandırmak amacıyla yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Elektrik Elektronik, Tesisat ve İklimlendirme, Metal Teknolojisi ve Makine Teknolojisi olmak üzere toplam 4 bölüme yönelik olarak 4 yeni işletme Okul-İşletme işbirliği protokolünü imzaladı.

İmza törenine Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Hakan Yonarkol, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Vurmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar ve işletme yetkilileri katıldı.

İmzalanan protokollerle, okulda bulunan Elektrik Elektronik Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Makine Teknolojisi ve Metal Teknoloji Atölyelerinin, yeni teknolojiye dayalı donanım anlamında desteklenmesi, öğrencilerinin sektörün istediği yeterliklerine sahip sorumlu, nitelikli eleman gücünü yeni teknik ve yöntemlere dayalı olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Protokol kapsamında, işletmeler alanın öğretmen ve öğrencilerinin ilgili meslek alanındaki güncel uygulama ve yeniliklere dair deneyimlerini paylaşması, okul öğrencilerinin 12. sınıftaki zorunlu beceri eğitimlerini yapmalarına öncelik verilmesi ve mezuniyetleri sonrasında işletmenin bünyesinde ihtiyaç bulunması halinde istihdamlarına öncelik verilmesi sağlanacak.
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