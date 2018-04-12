Kutlu’dan Miraç Kandili mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutlayarak, mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Peygamber Efendimizin göğe yükselme hadisesi olarak bilinen Miraç Kandilinin önemine değinen Kutlu, Miraç’ın ilahi emirlere teslim olmakla yüce mertebelere erişmenin yolu olduğunu dile getirdi.

Miraç Kandilinin tüm insanlığa ve İslam dünyasına barış, adalet ve hayırlar getirmesini de temenni eden Kutlu, “Bu anlamlı geceler, kötülüklerden arınmak için birer fırsat niteliğindedir. Bu mübarek gecede, başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada refahın artması, iyiliğin ve kardeşliğin hakim olması için dua etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta bütün hemşehrilerim olmak üzere, tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutluyor, dünyaya ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.