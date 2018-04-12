Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110235
ALTIN
176.099
DOLAR
4.0948
STERLİN
5.8287
EURO
5.0438

Kutlu’dan Miraç Kandili mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutlayarak, mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.Peygamber Efendimizin göğe yükselme hadisesi olarak bilinen Miraç Kandilinin önemine...

Kutlu’dan Miraç Kandili mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutlayarak, mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.Peygamber Efendimizin göğe yükselme hadisesi olarak bilinen Miraç Kandilinin önemine...

12 Nisan 2018 Perşembe 17:51
Kutlu’dan Miraç Kandili mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutlayarak, mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Peygamber Efendimizin göğe yükselme hadisesi olarak bilinen Miraç Kandilinin önemine değinen Kutlu, Miraç’ın ilahi emirlere teslim olmakla yüce mertebelere erişmenin yolu olduğunu dile getirdi.

Miraç Kandilinin tüm insanlığa ve İslam dünyasına barış, adalet ve hayırlar getirmesini de temenni eden Kutlu, “Bu anlamlı geceler, kötülüklerden arınmak için birer fırsat niteliğindedir. Bu mübarek gecede, başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada refahın artması, iyiliğin ve kardeşliğin hakim olması için dua etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta bütün hemşehrilerim olmak üzere, tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutluyor, dünyaya ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediye Başkanı Özdemir’den Miraç Kandili mesajı
Belediye Başkanı Özdemir’den Miraç Kandili mesajı
Adıyamanlı kürekçiler madalyayla döndü
Adıyamanlı kürekçiler madalyayla döndü
Başkan Kutlu’dan futbolculara prim sözü
Başkan Kutlu’dan futbolculara prim sözü

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim