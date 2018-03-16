Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğünce akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla Bayan Kur’an kursu öğreticilerine Akılcı İlaç Kullanımı konulu eğitim düzenlendi.

Düzenlenen eğitimde, ilaç kullanırken en çok yapılan yanlışların neler olduğu, özellikle antibiyotik ile olan tedavilerde en çok yapılan yanlışlar ve hekim reçetesi olmadan ilaç temin edilmemesi, kullanılmaması, reçete edilen ilaçları kullanırken dikkat edilecek hususlar ve yanlış kullanımı sonucu sağlıkta oluşacak olan risklerden bahsedildi.

Eğitim Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörü Ecz. Kaya Öztürk ve Akılcı İlaç Kullanımı İl Temsilcisi Fidan Tutdere tarafından verilen eğitime Bayan Kur’an kursu öğreticileri ve çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından halkın bilgilendirilmesi, farkındalığının oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla önümüzdeki dönemlerde de farkındalık geliştirecek bu tür eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.