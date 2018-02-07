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Köylülerden Afrin harekatına destek

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Gidikli köyü halkı Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için bin 25 metre yüksekliğindeki tepeye çıkarak bayrak dikti.Afrin’e yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan...

Köylülerden Afrin harekatına destek

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Gidikli köyü halkı Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için bin 25 metre yüksekliğindeki tepeye çıkarak bayrak dikti.Afrin’e yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan...

07 Şubat 2018 Çarşamba 14:38
Köylülerden Afrin harekatına destek

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Gidikli köyü halkı Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatına destek vermek için bin 25 metre yüksekliğindeki tepeye çıkarak bayrak dikti.

Afrin’e yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için Gedikli köyü sınırları içerisinde bulunan bin 25 metre yükseklikteki Yumurta Tepesine Türk bayrağı dikildi. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Zeytin dalı Harekatı’nı desteklemek amacıyla Türk bayrağını zirveye diktiklerini belirten Mehmet Sümer isimli vatandaş, "Gedikli köyü halkı olarak Türk silahlı kuvvetleri tarafından Afrine başlatılan Zeytin dalı harekatına destek olmak amacıyla köyümüzün en yüksek tepesine ay yıldızlı bayrağımızı dikerek dalgalanmasını sağladık. Türk silahlı kuvvetlerinin Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği harekatta başarılar diliyoruz. Bu manada birliğimizin, dirliğimizin, birlik ve beraberliğimizin simgesi olan yüce Türk bayrağımızı köyümüzün en yüksek tepesinde dalgalandırarak manevi anlamda destek vermek hususunda böyle bir karar aldık. Şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar dileriz” dedi.
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