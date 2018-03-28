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‘Köseler Ortaokulu Okuyor’ etkinliği düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Köseler Ortaokulunda kütüphane haftası kapsamında ‘Köseler Ortaokulu Okuyor’ etkinliği düzenlendi.Kahta ilçesine bağlı Köseler Ortaokulu, düzenlediği ‘Köseler Ortaokulu Okuyor’ etkinliği ile...

‘Köseler Ortaokulu Okuyor’ etkinliği düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Köseler Ortaokulunda kütüphane haftası kapsamında ‘Köseler Ortaokulu Okuyor’ etkinliği düzenlendi.Kahta ilçesine bağlı Köseler Ortaokulu, düzenlediği ‘Köseler Ortaokulu Okuyor’ etkinliği ile...

28 Mart 2018 Çarşamba 18:04
‘Köseler Ortaokulu Okuyor’ etkinliği düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Köseler Ortaokulunda kütüphane haftası kapsamında ‘Köseler Ortaokulu Okuyor’ etkinliği düzenlendi.

Kahta ilçesine bağlı Köseler Ortaokulu, düzenlediği ‘Köseler Ortaokulu Okuyor’ etkinliği ile öğrencilere hem okuma alışkanlığı kazandırmak hem de kütüphaneleri daha sık ziyaret edilen mekanlar haline getirmeyi amaçlıyor. Okulun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler yaklaşık bir saat boyunca kitap okudu. Ekinlik esnasında öğrencilerin büyük bir dikkatle kitap okuması gözlerden kaçmadı. Etkinlik hakkında konuşan Köseler Ortaokulu Müdürü Melikşah Armağan, “Okul olarak gerek idareci arkadaşlar gerekse de öğretmenler olarak kitap okumayı çok önemsiyoruz. Öncelikle yakın zamanda okul kütüphanesine kazandırdığımız yeni kitaplarla öğrencilerin dikkatini kütüphaneye ve dolayısıyla kitaba çevirmek istedik. Bu yaptığımız çalışmada ciddi bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Tüm öğrencilerin kitap okumalarını öğretmen arkadaşların yardımıyla düzenli bir şekilde takip ediyoruz” dedi.

Kitap ile ilgili bu tarz etkinlikleri düzenli bir şekilde yapmaya çalıştıklarını da söyleyen Armağan, “Bugünkü etkinliğimizde öğrencilerimizi kitapların zengin dünyasında güzel bir gezintiye çıkarmayı hedefledik. Etkinlik esnasında öğrencilerin büyük bir dikkatle kitap okumaları, bizi fazlasıyla sevindirdi. Bu tarz etkinliklerin devam edeceğini umuyorum” diye konuştu.
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