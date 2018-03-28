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Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuma etkinliği

Adıyaman’ın Kahta Türkiye Petrolleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi.Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler...

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuma etkinliği

Adıyaman’ın Kahta Türkiye Petrolleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi.Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler...

28 Mart 2018 Çarşamba 18:38
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuma etkinliği

Adıyaman’ın Kahta Türkiye Petrolleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kütüphane Haftası kapsamında yapılan kütüphane etkinliğinde okul idarecileri ve öğrenciler okul bahçesinde kitap okudu.

Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Vedat Yılmaz, “Öğrencilerimize, toplumumuza ve insanlarımıza kitap okuma farkındalığını ortaya koyabilmek için etkinlik düzenledik. Biz, öğrenci, öğretmen ve okul idarecileri olarak kitap okumaya çok önem veriyoruz, çünkü bizim dinimizin ilk emri oku. Bu emri yerine getirmek hayatımız boyunca yerine getirmemiz gerekir. Kitap okuma farkındalığını ortaya yakalayabilmek için okulumuzun bahçesinde öğrencilerimizle birlikte kitap okuduk. Etkinliğe katılan bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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