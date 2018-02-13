KİHEP eğitimi alan kadınlara sertifikaları verildi

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programına (KİHEP) katılan kadınlara sertifikaları verildi.

Adıyaman Kent Konseyi Kadın Meclisinin katkılarıyla Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile Anadolu İş Kadınları Derneğinin işbirliğinde gerçekleşen KİHEP eğitimleri 16 hafta sürdü. Kent Konseyi salonunda gerçekleştirilen sertifika töreninde 20 kadına sertifikaları verildi.

Sertifika töreninde konuşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyesi Fadime Kayakıran, KİHEP’in kadınların kendi yaşamlarında söz sahibi olmaları ve haklarını hayatın her alanında eksiksiz kullanabilmelerini hedefleyen bir program olduğunu söyledi.

Kayakıran, “Eğitimlerde kadının insan hakları, anayasal ve medeni hakları, kadına yönelik şiddet ve şiddetle mücadele stratejileri, ekonomik hakları, iletişim becerileri, toplumsal cinsiyet duyarlılığı, çocuk yetiştirme, çocuk hakları, siyasi hakları gibi konular anlatıldı. Eğitimlere katılan 20 kadın sertifika almaya hak kazandı” dedi.

Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Başkannı Zelal Ayman ise, katılımcılara ve katkı sağlayan kuruluşlara teşekkür etti.