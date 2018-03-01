Kentsel dönüşümle Adıyaman’ın çehresi değişecek

Adıyaman tarihinin en kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasına imza atmaya hazırlanan Adıyaman Belediyesi, hak sahipleriyle görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, şehrin çehresini değiştirecek projenin ilk kepçesini vuracak.

Mara, Varlık, Musalla, Ulucami ve Alitaşı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 61 hektarlık alanda gerçekleştirilmesi planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, çalışmalara başlamak için ilk aşama olan hak sahipleriyle görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi. Başkan Kutlu, hak sahiplerinden ev ya da arsalarının fiyatını olanın çok üstünde gösterme gayreti içerisinde olmamalarını istedi. 2 Ocak tarihinde başlayan görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Başkan Kutlu, “Uzun uğraşlar sonucunda bürokratik işlemleri tamamladığımız kentsel dönüşüm projesinde söz artık bizde ve kentsel dönüşüm alanında mülkiyeti bulunan hak sahiplerinde. Mara, Musalla, Varlık, Ulucami ve Alitaşı Mahallelerinde kentsel dönüşüm alanı içerisinde mülkiyeti bulunan vatandaşlarımızdan bizlere destek olmalarını istiyoruz. Hak sahibi olan vatandaşlarımız çok yüksek bir rant sağlama amacı gütmeden, şehrimizin kalkınmasına katkı sağlamak için mülkiyetinin hakkına razı olurlarsa, kentsel dönüşüm çalışmalarını en kısa sürede tamamlarız. Aksi halde bu iş sürüncemede kalabilir yada uzayabilir. İsteğimiz hem Adıyaman’ın kazanması hem de buradaki mülk sahiplerinin fayda görmesidir” dedi.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda hemen yıkım işlemlerine başlanacağını belirten Başkan Kutlu, “Kentsel dönüşüm projesi hayata geçerse şehrimiz yeni bir yüz, yeni bir çehre, yeni bir çarşı, yeni bir sosyal alan ve yeni bir konut alanına kavuşmuş olacak. Halkımızın bu konuda yardımcı olacağına ve el ele vererek bir an önce şehrimize katkı sağlayacak bu projenin hayata geçirmemize destek vereceklerine inanıyorum.

Bu çerçevede projenin hayata geçmesinde emeği olan başta cumhurbaşkanımız ve başbakanımız olmak üzere bakanlar kurulumuza, özellikle de Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye, milletvekillerimize ve tüm Adıyamanlılar adına teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.