Kentsel dönüşüm projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Kentsel Dönüşüm Projesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Mimar Sinan ve Yeni Kent Mahallesinde 15 hektarlık alan içerisinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilçeyi yeniden inşa etmeye başlayacaklarını belirtti. Kentsel dönüşüm çerçevesinde konut ve iş merkezi inşaatlarına başlanılacağını söyleyen Özdemir, “İlçemiz Mimar Sinan ve Yeni Kent Mahallesi afet evlerinde yapmayı planladığımız kentsel dönüşüm ile hem estetik hem de yaşanabilirlik olarak Türkiye’de örnek teşkil edecek bir mimari yapmayı planlıyoruz. Sizlerin daha rahat bir ortamda yaşamanız sosyal ve kültürel alanlar ile afet evlerini Türkiye’de örnek olacak şekilde tasarlamak istiyoruz. Kentsel dönüşüm Projesi kapsamında 15 hektarlık alanda 34 blok üzerinde bin 274 konut inşa edilecek. Yapmayı planladığımız kentsel dönüşüm ile daha yaşanılabilir bir ortam, depreme dayanıklı meskenler ve iş yerleri, kapalı otoparklar, yeşil alanlar ve cami gibi yaşamı kolaylaştıran çevreye ve sağlığa önem veren bölgemizde örnek bir mekan oluşturmak için güzide bir proje yapılmaktadır” diye konuştu.

Özdemir, bu yapılan ihalenin 12 maddeden oluşan projelendirme konularını içerdiğini belirterek bu işlemlerin bitmesinin ardından yıkım ve tekrardan yapım için ikinci bir ihale yapılacağını söyledi.