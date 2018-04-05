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Kanser ile ilgili bilgilendirme semineri verildi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Altınşehir Anadolu Lisesinde kanserden korunmanın yolları, erken teşhisin önemi ve KETEM faaliyetlerinin anlatıldığı seminer düzenlendi.Seminerde meme, rahim ağzı ve kalın barsak kanserinin kanser...

Kanser ile ilgili bilgilendirme semineri verildi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Altınşehir Anadolu Lisesinde kanserden korunmanın yolları, erken teşhisin önemi ve KETEM faaliyetlerinin anlatıldığı seminer düzenlendi.Seminerde meme, rahim ağzı ve kalın barsak kanserinin kanser...

05 Nisan 2018 Perşembe 17:38
Kanser ile ilgili bilgilendirme semineri verildi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Altınşehir Anadolu Lisesinde kanserden korunmanın yolları, erken teşhisin önemi ve KETEM faaliyetlerinin anlatıldığı seminer düzenlendi.

Seminerde meme, rahim ağzı ve kalın barsak kanserinin kanser tarama programı kapsamında KETEM ve aile hekimlerince ücretsiz olarak tarandığı vurgulandı.

Aynı zamanda seminerde katılımcılara meme kanseri taraması için 40 -69 yaş aralığında kadınların her 2 yılda bir mamografi çekmesi, rahim ağzı kanseri taraması için 30 -65 yaş aralığındaki kadınların 5 yılda bir HPV testi yaptırması ve kalın barsak kanseri taraması için 50 -70 yaş aralığındaki tüm bireylerin 2 yılda bir dışkıda gizli kan testi yaptırması gerektiği anlatıldı.

Lise öğrencilerinden kanserden korunmak için yaşam tarzlarına ve beslenmelerine özen göstermeleri gerektiği ve ailelerindeki ve çevrelerindeki yetişkinleri kanser taramaları için KETEM’e yönlendirmelerinin önemli olduğu söyledi.
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