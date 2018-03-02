Kahta’da ‘Teröre Hep Birlikte Dur Diyelim’ Konferansı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından ‘Teröre Hep Birlikte Dur Diyelim’ konferansı düzenlendi.

Gençlerin yoğun olarak katıldığı konferansta konuşan Terör Uzmanı Mulla Karakuş, Afrin’deki teröristlere karşı operasyon yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yavaş ilerlemesinin sebebi masum insanların zarar görmemelerinden dolayı olduğunu belirterek sivil insanlara zarar verilmemesi için çok ciddi tedbirlerin alındığını ifade etti.

Terörün hedefinde kan, şiddet ve gözyaşının olduğuna dikkat çeken Terör Uzmanı Mulla Karakuş, terör örgütlerinin eylem tarzları, hedefleri ve şüphelenilecek kişiler hakkında bilgiler verdi.

Terör örgütlerinin, ülkenin ileriye değil, geriye gitmesini sağlayabilecek ne varsa yaptıklarını vurgulayan Terör Uzmanı Karakuş, “Ne iş yaparsanız yapın bulunduğunuz alanlarda tedbirli ve dikkatli olmak çok büyük bir önem arz ediyor. İnternet hayatımızı çok ciddi manada etkilemektedir. Terörün hedefinde kan, şiddet ve gözyaşı var. Biz insanlarımıza doğruları anlatamazken birileri gelip yanlışlarını insanlarımıza enjekte edebiliyorlar. İnsanlarımız bu aldığı yanlışlarla gidip kendini patlatabiliyor. Bu gerçekten acı bir sonuçtur. Demek ki biz görevimizi layıkıyla yerine getirmiyoruz. Eğer görevimizi düzgün yapmış olsaydık tüm bunlar olmazdı. Yol kesme, silahlı ve bombalı saldırı, suikast saldırısı, canlı bomba, gasp ve soygun, kundaklama, cezalandırma ve baskı terör örgütlerinin eylem tarzları arasında yer alır.

Terör örgütlerinde, mevcut anayasal düzeni silah ve şiddet yoluyla yıkarak ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini de içine alarak Suriye, İran ve Irak toprakları üzerinde Kürdistan olarak adlandırdıkları bölgede, Marksist ve Leninist ilkeler doğrultusunda sözde bağımsız birleşik demokratik bir Kürdistan devleti kurma düşüncesi hakimdir. Terör örgütleri, ülkenin ileriye değil, geriye gitmesini sağlayabilecek ne varsa yapıyor. Beyinlerini kiraya vermişler. Önemsendiğini hisseden insanlar asla hata yapmazlar. Yaratılana yaratandan ötürü saygı göstermezsen size küser ve sırtını döner sonrasında birilerinin yemi olur. Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir.

Afrin’de yaptığımız harekatta belki masum birine dokunabiliriz düşüncesiyle çok ciddi tedbirler alarak çıkıyoruz.

Şüphelendiğiniz biri hakkında yaptığınız şikayet için kimse, size, neden şikayet ettin ya da neden bizi buraya getirdin demez. Erkek şüpheli, Kalabalık arasına karışmaya ve eliyle dışarıdan ceplerini yoklamaya çalışır. Şüpheli kadın ise, çantasını ve montunu sıkı tutan, gözlerini bir noktaya diker, sıkıntı ve stres içerinde görünür. 15 Temmuz’da bir terör örgütüyle karşı karşıyaydık. Doğru olduğumuzdan dolayı 15 Temmuz’daki beladan kurtulduk” dedi.

Kahta Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Kahta İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, Terör Uzmanı Mulla Karakuş, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ve vatandaşlar katıldı.