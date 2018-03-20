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Kahta’da seyyar satıcıların yerleri belli oldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kurulacak olan semt pazarında bulunacak olan seyyar satıcıların yerleri çekilen kurayla belirlendi.Kahta Belediyesi tarafından 6 mahallede oluşturulacak semt pazarında bulunacak olan 52 seyyar satıcının yerleri...

Kahta’da seyyar satıcıların yerleri belli oldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kurulacak olan semt pazarında bulunacak olan seyyar satıcıların yerleri çekilen kurayla belirlendi.Kahta Belediyesi tarafından 6 mahallede oluşturulacak semt pazarında bulunacak olan 52 seyyar satıcının yerleri...

20 Mart 2018 Salı 15:34
Kahta’da seyyar satıcıların yerleri belli oldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kurulacak olan semt pazarında bulunacak olan seyyar satıcıların yerleri çekilen kurayla belirlendi.

Kahta Belediyesi tarafından 6 mahallede oluşturulacak semt pazarında bulunacak olan 52 seyyar satıcının yerleri belirlendi.

İlçede bulunan 6 farklı mahallede yapılan semt pazarlarının vatandaşlara ve esnafa hayırlı olmasını dileyen Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Adaletli yönetim anlayışımız doğrultusunda kimsemin hakkının kimseye geçmemesi için esnaflarımızın tezgahlarını kuracakları yerleri kura ile belirledik. Bu uygulama ile şehir ulaşımı rahatlayacaktır. Hem seyyar satıcı esnaflarımız ürünlerini daha rahat satacak hem de vatandaşlarımız birçok ihtiyacını kurulacak olan pazarda giderebilecek” ifadelerini kullandı. Seyyar satıcılar ise, semt pazarında kendilerine ait yerde satış yapabileceklerini için Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’a teşekkür etti.

Kahta Belediyesinde gerçekleştirilen kura çekimine Kahta Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mehmet Saydam, Kahta Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Çetinkaya ve seyyar satıcılar katıldı.
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