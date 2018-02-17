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Kahta’da şehit ailesi yalnız bırakılmadı

Adıyaman’ın Kahta İlçesinde protokol üyeleri şehit ailesini ziyaret etti.2016 yılında Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde hain terör örgütü PKK tarafından bombalı saldırı sonucu Şehit edilen Kahtalı Polis Memuru Nazif Kaplan’ın ailesine...

Kahta’da şehit ailesi yalnız bırakılmadı

Adıyaman’ın Kahta İlçesinde protokol üyeleri şehit ailesini ziyaret etti.2016 yılında Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde hain terör örgütü PKK tarafından bombalı saldırı sonucu Şehit edilen Kahtalı Polis Memuru Nazif Kaplan’ın ailesine...

17 Şubat 2018 Cumartesi 10:47
Kahta’da şehit ailesi yalnız bırakılmadı

Adıyaman’ın Kahta İlçesinde protokol üyeleri şehit ailesini ziyaret etti.

2016 yılında Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde hain terör örgütü PKK tarafından bombalı saldırı sonucu Şehit edilen Kahtalı Polis Memuru Nazif Kaplan’ın ailesine ziyaret gerçekleştirildi. Kahta İlçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Şehit Nazif Kaplan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Enver Tünçmen, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

Ziyaret esnasında duygu dolu anlar yaşayan şehit ailesinin, duygulu anlarına misafirler de ortak oldu. Şehit ailesi, yeni açılan İmam Hatip Ortaokuluna şehidin adını verdikleri için Kaymakam Ahmet Gazi Kaya’ya teşekkür etti. Öğrenciler şehit ailesine çiçek ve çikolata hediye ederek şehit için hep birlikte dua etti.

Şehit Nazif Kaplan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Enver Tünçmen, şehit babası Abuzer Kaplan’a okuldaki bütün personel ve öğrencilerin birer evlatları olduğunu belirterek şehit ailesini okula davet etti.
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