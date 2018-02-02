Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118119
ALTIN
161.274
DOLAR
3.7638
STERLİN
5.3248
EURO
4.6843

Kahta’da Binalara 9 kat sınırı getirildi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediyesi Meclisi ilçede yapılacak binalara 9 kat sınırı plan değişikliğini oy birliği ile kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehircilik şurasında ‘Dikey mimariden yana değilim’ sözlerinin...

Kahta’da Binalara 9 kat sınırı getirildi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediyesi Meclisi ilçede yapılacak binalara 9 kat sınırı plan değişikliğini oy birliği ile kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehircilik şurasında ‘Dikey mimariden yana değilim’ sözlerinin...

02 Şubat 2018 Cuma 20:12
Kahta’da Binalara 9 kat sınırı getirildi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediyesi Meclisi ilçede yapılacak binalara 9 kat sınırı plan değişikliğini oy birliği ile kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehircilik şurasında ‘Dikey mimariden yana değilim’ sözlerinin ardında birçok il ve ilçede başlayan kat sınırı uygulamasına Kahta’da da yeni mimari plan kapsamında AK Partili üyeler tarafından ilçe meclisine getirilen kat sınırı teklifi oy birliği ile kabul edildi. Daha önce kat sınırının olmadığı Kahta’da kabul edilen kararla ilçede 9 kat sınırına geçilmiş oldu. Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’ın başkanlığında toplanan Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Meclis’te bina kat sınırının olmadığı Kahta’da 9 kat sınırı getirilmesine dair teklif gündeme alındı. 3 maddeden oluşan gündem, 696 sayılı KHK kapsamında personel çalıştırılması için şirket kurulmasına ilişkin 1.maddesi ile ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Toprak meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu. Meclise sunulan teklif oy birliği ile kabul edildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anasınıfı öğrencileri kütüphaneyle tanıştı
Anasınıfı öğrencileri kütüphaneyle tanıştı
Başkan Hüseyin Koç güven tazeledi
Başkan Hüseyin Koç güven tazeledi
Gölbaşı ilçesinde kadın doğum ve kadın hastalıkları uzmanı göreve başladı
Gölbaşı ilçesinde kadın doğum ve kadın hastalıkları uzmanı göreve başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim