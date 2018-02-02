Kahta’da Binalara 9 kat sınırı getirildi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediyesi Meclisi ilçede yapılacak binalara 9 kat sınırı plan değişikliğini oy birliği ile kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehircilik şurasında ‘Dikey mimariden yana değilim’ sözlerinin ardında birçok il ve ilçede başlayan kat sınırı uygulamasına Kahta’da da yeni mimari plan kapsamında AK Partili üyeler tarafından ilçe meclisine getirilen kat sınırı teklifi oy birliği ile kabul edildi. Daha önce kat sınırının olmadığı Kahta’da kabul edilen kararla ilçede 9 kat sınırına geçilmiş oldu. Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’ın başkanlığında toplanan Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Meclis’te bina kat sınırının olmadığı Kahta’da 9 kat sınırı getirilmesine dair teklif gündeme alındı. 3 maddeden oluşan gündem, 696 sayılı KHK kapsamında personel çalıştırılması için şirket kurulmasına ilişkin 1.maddesi ile ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Toprak meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu. Meclise sunulan teklif oy birliği ile kabul edildi.