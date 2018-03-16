Kahta’da Afrin için yardım kampanyası başlatıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 36 sivil toplum kuruluşundan oluşan Kahta Gönüllüler Platformu, Afrin için ilçede yardım kampanyası başlattı.

Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sonucunda güvenli yerlere yerleştirilen Afrinli vatandaşlar için Kahta Gönüllüler Platformu tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Kahta 100. Yıl Parkında kurulan yardım çadırında başta gıda ve giyim olmak üzere Afrin’lilerin temel ihtiyaçları için yardım toplanacak.

Kahta Gönüllüler Platformu tarafından yapılan basın açıklamasıyla başlatılan yardım kampanyası ilçe halkı yoğun bir ilgi gösteriyor. Terör örgütlerinin, cehennem haline getirmiş olduğu Suriye’nin, mazlum ve mağdur halkına destek olmak için yardım kampanyasını başlattıklarını ifade eden Kahta Gönüllüler Platformu adına konuşan Eğitim Bir-Sen Kahta Şubesi Başkanı Mustafa Işık, askerlerin, vatanın bekası ve selameti için Afrin’de teröre karşı Zeytin Dalı Harekatını gerçekleştirdiğini söyledi.

Başkan Mustafa Işık, “Operasyonun başlangıcından bugüne kadar ‘düğüne gidiyoruz’ diyen 45 yiğidimizi şehadete uğurladık. Zeytin Dalı Harekatının gerekçelerini ve hedeflerini, anlamakta zorlananlar, yanlış anlamak için çırpınanlar, çarpıtarak anlatmak için kıvrananlar var. Türkiye’nin terörle mücadele konseptini, terör örgütlerine yönelik ‘bitirici darbe’ hamlesini, ‘savaş’ olarak göstermeye kalkışanlar var. Emperyal kulvarda, kapitalist blokta yer alan, sözüm ona müttefik ve dost ülkelerin, Türkiye’ye yönelik örtülü savaş ilanını, ‘sivil hassasiyeti’ ambalajıyla perdelemeye çalışanlar var. Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye’nin emperyalizme direnme iradesinin, emperyalistlerin Suriye’de oluşturmak istediği düzeni reddetme mücadelesinin adıdır” dedi.

Mustafa Işık açıklamasının devamında, “Suriye’de oluşturulmak istenen düzen, öyle kirli bir düzen ki, tarihte eşine pek az rastlanır. Milyonlarca insan katledildi ve yurdundan edildi. Bizler, Kahtalı sivil toplum örgütleri olarak, terör ve çatışmadan arındırılmış adil bir dünya istiyoruz. Kimsenin kimseyi sömürmediği, hakça paylaşımın gerçekleştiği bir dünya için mücadele ediyoruz. Ne var ki, emperyalizm, başta bölgemizde olmak üzere sömürü düzenini sürdürmek için şiddeti ve terörü bütün dünya sathına yaymaktan çekinmemektedir. İçeride, kimleri sözde savaş karşıtı söylemlerle, algılarda cephe açmaya girişiyor. Sözde barış yanlısı, gerçekte emparyal geminin tayfası olanlar, ‘Savaşa karşı barış’, ‘savaş halk sağlığı sorunudur’, ‘barış, hemen şimdi’ beyanlarıyla, Türkiye’nin hak ve adalet mücadelesini akamete uğratmak için ‘barış’ gibi mübarek bir kavramı dahi silaha dönüştürme hesabı içindedirler. Biz sulh istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Genelde dünyanın dört bir tarafında, özelde özellikle Suriye’de son yıllarda yaşanan katliam ve dramlar karşısında sessiz kalmadık, bundan sonra da kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

Yapılan basın açıklamasının ardında İlçe Müftüsü Rıfat Çevik tarafından şehitler için dualar edildi.