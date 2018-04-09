Kahta ‘Ufka Yolculuk Kültür Yarışması’ yapıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yapılan ‘Sünnet Olmadan Ümmet olmaz’ temalı sınava öğrenciler yoğun bir ilgi gösterdi.

Server Gençlik ve Spor Kulübünün Uluslararası çaptadüzenlediği Adıyaman Safvan- Der ve Kahta Eğitim Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin (KAHÇEV) organizasyonluğunu üstlendiği ’Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz’ temalı sınav, Kahta’da yapıldı. Türkiye’nin pek çok yerinde eş zamanlı olarak yapılan sınava Kahta’da 3 bin 23 kişi başvurdu. ‘Sünnet Olmadan Ümmet olmaz’ temalı sınava başvuranlardan bin 9 yüz 24 kişi katıldı. Ayrıca sınavlar Kapalı cezaevinde ve ilçeye bağlı köylerde de gerçekleştirildi.

Yarışmanın amacına dikkat çeken KAHÇEV Derneği Başkanı Muhittin Kucak, “Bu yıl yaptığımız sınavda ‘Sünnet Olmadan Ümmet olmaz’ temasını işledik. Amacımız okuma alışkanlığını yaygınlaştırarak hem düşünen hem de okuduklarıyla kendi hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmaktır. Özellikle de gençleri gerçek kaynaklara ulaşması için destekte bulunmak en büyük amaçlarımızdandır. Yarışmalarımızı Kahta’da Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu, Yavuz Selim İlkokulu, Kubilay İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu, Şehit Mehmet Özbek İlkokulu,Salkımbağı İlkokulunda ve Kahta Cezavinde gerçekleştirdik” diye konuştu.