Kahta İmam Hatip Lisesi sosyal sorumluluk projesini sürdürüyor

Adıyaman’ın Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi başlattığı sosyal sorumluluk projesini sürdürüyor.

Kahta ilçesinde imam hatip lisesi öğrencilerinin Meslek dersi öğretmeni Murat Kaya’nın öncülüğünde başlattığı ‘Kardeş Aile’ isimli sosyal sorumluluk projesi devam ediyor. Bir sınıfın katılımıyla başlayan sosyal sorumluluk projesi, 2 kız sınıfının da katılmasıyla projeye katılan sınıf sayısı 3’e yükseldi.

Proje hakkında açıklamada bulunan Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Asım Kabak, “Kardeş ailemiz 3’e yükseldi. Öğrencilerimize almanın değil vermenin, cimriliğin değil cömertliğin daha güzel ve üstün olduğunu göstermeyi amaçladık. ‘Veren el alan elden üstündür’ Hadis-i Şerifini düstur edindik. Öğrencilerimiz bu projeyle her hafta harçlıklarından biriktirdikleri parayla aldıkları ihtiyaç malzemeler alıyor. Alınan bu malzemeleri her ayın son Cuma gününde kardeş aile olarak seçilen ailelere teslim ediliyor. Projemiz dönem boyunca devam edecek. Bu çalışmalarda emeği olan meslek dersi öğretmeni Murat Kaya ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.