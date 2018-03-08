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Kahta ilçesinde okul kantinleri denetleniyor

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi zabıta ekipleri, kantin denetimlerini sürdürüyor.Kahta Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesinin kantininde denetimler yaparak, satılan ürünleri kontrol etti. Ayrıca kantinde satılan...

Kahta ilçesinde okul kantinleri denetleniyor

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi zabıta ekipleri, kantin denetimlerini sürdürüyor.Kahta Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesinin kantininde denetimler yaparak, satılan ürünleri kontrol etti. Ayrıca kantinde satılan...

08 Mart 2018 Perşembe 14:24
Kahta ilçesinde okul kantinleri denetleniyor

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi zabıta ekipleri, kantin denetimlerini sürdürüyor.

Kahta Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesinin kantininde denetimler yaparak, satılan ürünleri kontrol etti. Ayrıca kantinde satılan ürünlerin insan sağlığını tehdit edip etmediğini de inceledi.

Konuyla ilgili bilgi veren Zabıta Memuru Bekir Çoban, Kahta Belediyesi Zabıta ekiplerince 2 ayda bir rutin olarak okul kantinlerini denetlediklerini söyledi. Okul idarecileri ve okul aile birlikleri tarafından da haftanın belirli günlerinde kantinlerin denetlendiğini belirten Zabıta Memuru Bekir Çoban, “Bizler denetimlerimizde ürünlerin son kullanma tarihlerine, kantinlerin sağlık şartlarına elverişli olup olmadığına dikkat ediyoruz. Kantinlerde hazırlanan yiyeceklerin muhafaza edildiği ortamlara özellikle dikkat ediyoruz. Çalışma ruhsatlarının olup olmadığına bakıyoruz” dedi.

Son olarak Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesinde denetim yaptıklarını ve denetimlerde bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade eden Zabıta Memuru Çoban, “Okullarda satılması yasak olan gazlı içeceklerin satılıp satılmadığına baktık. Yaptığımız denetimde herhangi bir sıkıntıya rastlamadık, kantinde satılan gıdalarda anormal bir durumla karşılaşmadık. Anormal bir durumla karşılaştığımız takdirde kendilerini uyarıyoruz ve cezai işlem uyguluyoruz” diye konuştu.
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