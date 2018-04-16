Kahta ilçesinde bisiklet turu etkinliği düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası dolayısıyla bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Kahta ilçe Turizm Müdürlüğünün düzenlenmiş olduğu bisiklet turu etkinliğine çevre il ve ilçelerden çok sayıda sporcu katıldı. Kahta Kaymakamlığı meydanında toplanan sporcular ilçe merkezine yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Karakuş Tümlüsüne en kısa sürede ulaşmak için mücadele etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kahta- Diyarbakır Karayolunda güvenlik önlemleri alarak sporcuların rahat bir şekilde ulaşımı sağladı. Karakuş Tümlüsüne ulaşan sporculara çiğ köfte ve çeşitli içecekler ikram edildi. Etkinlik, sporculara Karakuş Tümlüsünün tarihi ve kültürel değeri hakkında bilgi verilmesi ve sporcuların ağaç dikmesiyle sona erdi.

İlçe Turizm Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu etkinliğe, ilçe Turizm Müdürü Abdullah Kerkez, ilçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.