Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Bal Ligine yükselen Kahta Diriliş Spora 500 bin TL destek vereceğini söyledi.

Kahta ilçesinde bir restaurant düzenlenen programda ilçe protokolü tarafından Bal Ligine yükselen Kahta Diriliş Spora, şampiyonluk kupası teslim edildi. Kupa töreninde konuşan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Kahta Diriliş Spora 500 Bin TL destek sözü verdi.

Kupa töreninde konuşan Kahta Diriliş Spor Yöneticisi Yunus Başlı, “Bizler maddi sıkıntılar yaşayarak bu duruma geldik. Allah’a şükür şampiyon olduk. Bu şampiyonluğumuzu Kahta halkına hediye ediyoruz. Bu yaşadığımız şampiyonluk sevincinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kahta Diriliş Spora 5 yüz bin TL para destekte bulunacaklarını vurgulayan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Kahta Diriliş Spor Bal Ligine çıkarak Kahta’yı gururlandırmıştır. Sizin aldığını bu şampiyonluk kupası kimsenin parayla alabileceği bir şey değildir. Kahta Belediyesi olarak Kahta Diriliş Spora 500 bin TL para vereceğiz. Sürekli sizlerin yanınızda olacağımızdan asla bir şüpheniz olmasın. Gelecek yıl inşallah Bal liginden 3. lige çıkarsınız” şeklinde konuştu.

Oyuncuları milli ve manevi değerler etrafında birleştirdiklerini ifade eden Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, “15 Temmuz darbe girişimden sonra Türkiye’nin pek çok yerinde bazı dernekler kapatıldı. Bu derneklerden birisi de Kommagene Spor Kulübüydü. Biz de oyunculara sahip çıkarak onları milli ve manevi değerler etrafında birleştirdik. Yeni bir spor kulübü için bize birkaç isim getirdiler. Bizde Diriliş Spor adını seçtik. İnşallah 3. lige çıkarsınız. Sezon boyunca tüm spor branşlarının organizasyonlarının yapılmasında ve güvenliğinin sağlanmasında görev alan ve gerekli hassasiyetleri gösteren Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek’e, Kahta Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Dağ, Halil Geyik, Ömer Toprak, İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan’a ve personellerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.