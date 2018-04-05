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Kahta Belediyesi çöp kutularını yeniliyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda bulunan çöp kutuları yenilenmeye başlandı.Kahta Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde ana arter, cadde ve sokaklarda bulunan sallama çöp...

Kahta Belediyesi çöp kutularını yeniliyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda bulunan çöp kutuları yenilenmeye başlandı.Kahta Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde ana arter, cadde ve sokaklarda bulunan sallama çöp...

05 Nisan 2018 Perşembe 14:40
Kahta Belediyesi çöp kutularını yeniliyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda bulunan çöp kutuları yenilenmeye başlandı.

Kahta Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde ana arter, cadde ve sokaklarda bulunan sallama çöp kutularını yenileyerek sıcak havalarda oluşabilecek kötü kokuların ve kirliliğin önüne geçmeye çalışıyor. Çöp kutusu yenileme çalışmaları hakkında konuşan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Çöp kutuları, insanların yoğun olduğu ve çöp toplama araçlarının giremediği alanlarda kullanılacak. Yapılan çöp kutusu yenileme çalışmalarında pratik kullanım ve hijyenik şartların kolay sağlanması prensibi göz önüne alınıyor. Çöp toplama araçlarının şehir trafiğini aksatmasını önlemek amacıyla böyle bir çalışma başlattık. Yaklaşık olarak 100 adet çöp kutusu yerleştirilecek. Çöp kutularını her biri arasında 50 metrelik bir mesafe olacak. Aynı çalışmalar taziye evleri, camiler ve okullarımızın çevresinde de yapılacak. Vatandaşlarımızın yaz mevsimini daha rahat ve temiz geçirmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.
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