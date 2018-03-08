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Kadınlar ağaç dikti

Adıyaman Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ağaç dikme etkinliği düzenlendi.Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’nın eşi Yasemin Kalkancı,...

Kadınlar ağaç dikti

Adıyaman Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ağaç dikme etkinliği düzenlendi.Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’nın eşi Yasemin Kalkancı,...

08 Mart 2018 Perşembe 17:05
Kadınlar ağaç dikti

Adıyaman Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’nın eşi Yasemin Kalkancı, Adıyaman Belediye Başkan Hüsrev Kutlu’nun eşi Fulya Kutlu, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar’ın eşi Fatma Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’un eşi Ünzile Atasoy ve Emniyet Müdürü Metin Alper’in eşi Kezban Alper ağaç dikme etkinliğine katıldı.

Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezinin bahçesine 8 Mart Dünya Kadınlar Günün anısına ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Ağaç dikme etkinliği sonrasında Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Toplantı Salonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Pastası kesildi. Kuruluşta kalan kadınlarla sohbet edilerek onlara karanfil dağıtıldı. Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik tarafından il Müdürlüğü ile bağlı kuruluşlar, kadın ve çocuklarla ilgili protokol eşlerine bilgi verildikten sonra hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
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