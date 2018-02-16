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Jandarmanın uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu kullanan 3 kişiye işlem yaptı.Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada Adıyaman merkezde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan 2 şüpheli şahsın yapılan...

Jandarmanın uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu kullanan 3 kişiye işlem yaptı.Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada Adıyaman merkezde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan 2 şüpheli şahsın yapılan...

16 Şubat 2018 Cuma 17:24
Jandarmanın uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu kullanan 3 kişiye işlem yaptı.

Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada Adıyaman merkezde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan 2 şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 160 gram kubar esrar maddesi, Besni ilçesinde yapılan yol emniyeti ve kontrol faaliyetlerinde 1 şahsın yapılan üst aramasında 10 gram kenevir tohumuyla birlikte ele geçirildi.

Şahıslar hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak” suçundan yasal işlem yapıldı.
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