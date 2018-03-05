Jandarmanın şüphelendiği şahıslarda tabancalar çıktı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilen 2 şahıs üzerinden 2 adet tabanca ile mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Güzelyurt köyü yakınlarında devriye atan jandarma ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen A.E., ile G.G., isimli şahıslar durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından üst araması yapılan şahıslarda 2 adet tabanca ile bu tabancalara ait toplam 84 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ile mermiler muhafaza altına alınırken 2 şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.