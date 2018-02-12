Jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan ve satanlara göz açtırmıyor

Adıyaman’da, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 17 gram esrar, 3 gram bonzai ele geçirilirken 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını titizlikle yürüten Adıyaman İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında durumundan şüphelenilen S.B., M.V., ile F.Y., durdurularak üst aramaları gerçekleştirildi. Şahısların yapılan üst aramalarında 17 gram esrar maddesi ile 3 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 3 şahıs ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.