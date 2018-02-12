Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115045
ALTIN
161.733
DOLAR
3.8092
STERLİN
5.2730
EURO
4.6725

Jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan ve satanlara göz açtırmıyor

Adıyaman’da, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 17 gram esrar, 3 gram bonzai ele geçirilirken 3 şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını...

Jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan ve satanlara göz açtırmıyor

Adıyaman’da, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 17 gram esrar, 3 gram bonzai ele geçirilirken 3 şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını...

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:55
Jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan ve satanlara göz açtırmıyor

Adıyaman’da, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 17 gram esrar, 3 gram bonzai ele geçirilirken 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını titizlikle yürüten Adıyaman İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında durumundan şüphelenilen S.B., M.V., ile F.Y., durdurularak üst aramaları gerçekleştirildi. Şahısların yapılan üst aramalarında 17 gram esrar maddesi ile 3 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 3 şahıs ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit babasından ağlatan mesaj
Şehit babasından ağlatan mesaj
YSK tarafından iptal edilen CHP İl Kongresi yenilendi
YSK tarafından iptal edilen CHP İl Kongresi yenilendi
AK Parti, Mahalle Başkanları toplantısı düzenledi
AK Parti, Mahalle Başkanları toplantısı düzenledi

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim