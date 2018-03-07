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İş Adamı Akcan 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde İş Adamı Adnan Akcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.İş Adamı Adnan Akcan, kadınlar gününü sembolik kutlamalardan ziyade kadınlara haklarının teslim edildiği, şiddetin ve gözyaşının olmadığı...

İş Adamı Akcan 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde İş Adamı Adnan Akcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.İş Adamı Adnan Akcan, kadınlar gününü sembolik kutlamalardan ziyade kadınlara haklarının teslim edildiği, şiddetin ve gözyaşının olmadığı...

07 Mart 2018 Çarşamba 18:19
İş Adamı Akcan 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde İş Adamı Adnan Akcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

İş Adamı Adnan Akcan, kadınlar gününü sembolik kutlamalardan ziyade kadınlara haklarının teslim edildiği, şiddetin ve gözyaşının olmadığı anaların ağlamadığı yılın her günü hatırlanan gün olması gerektiğini vurguladı. İş Adamı Akcan, “Toplumun yarısını oluşturan kadınların yaşamın her alanına daha etkin bir şekilde katılabilmesi ve sürdürülebilir kalkınma sağlanabilmesi için kadınların işgücüne daha fazla katılmaları, karar alma ve yetki aşamasındaki meslekler ile iş dünyasında daha fazla yer almaları gerekmektedir” dedi. Yeni Türkiye’nin kalkınma çabasında kadınların her zaman ki rollerini hakkıyla yerine getireceklerine inancın tam olduğunu belirten İş Adamı Akcan, "Kadınlar toplumsal yaşamın olduğu kadar ülke kalkınmasının da önemli dinamikleri arasındadır” ifadelerini kullandı.
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