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‘İnsan Her Yerde Okur’ ve ‘Kahta Okuyor’ etkinliği düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ‘İnsan Her Yerde Okur’ ve ‘Kahta Okuyor’ kitap okuma etkinliği düzenlendi.Kütüphane Haftası olması dolayısıyla Türkiye genelindeki 81 ilde olduğu gibi Kahta ilçesinde de 12:30 ile 13:00 saatleri arasında...

‘İnsan Her Yerde Okur’ ve ‘Kahta Okuyor’ etkinliği düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ‘İnsan Her Yerde Okur’ ve ‘Kahta Okuyor’ kitap okuma etkinliği düzenlendi.Kütüphane Haftası olması dolayısıyla Türkiye genelindeki 81 ilde olduğu gibi Kahta ilçesinde de 12:30 ile 13:00 saatleri arasında...

28 Mart 2018 Çarşamba 18:13
‘İnsan Her Yerde Okur’ ve ‘Kahta Okuyor’ etkinliği düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ‘İnsan Her Yerde Okur’ ve ‘Kahta Okuyor’ kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Kütüphane Haftası olması dolayısıyla Türkiye genelindeki 81 ilde olduğu gibi Kahta ilçesinde de 12:30 ile 13:00 saatleri arasında eş zamanlı olarak kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Kitap okuma etkinliğine katılan vatandaşlar park içerisindeki banklarda 30 dakika boyunca sessizce kitap okudu. Etkinlik programa katılan vatandaşlara çeşitli kitap ve dergilerin hediye edilmesiyle sona erdi.

Kahta 100. Yıl Parkı meydanında düzenlenen etkinliğe, ilçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, ilçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hasan Çetinkaya, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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