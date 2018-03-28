‘İnsan Her Yerde Okur’ ve ‘Kahta Okuyor’ etkinliği düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ‘İnsan Her Yerde Okur’ ve ‘Kahta Okuyor’ kitap okuma etkinliği düzenlendi.Kütüphane Haftası olması dolayısıyla Türkiye genelindeki 81 ilde olduğu gibi Kahta ilçesinde de 12:30 ile 13:00 saatleri arasında...