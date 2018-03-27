Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116197
ALTIN
172.187
DOLAR
3.9788
STERLİN
5.6375
EURO
4.9395

İmam Hatip Ortaokulunda tiyatro etkinliği

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulunda tiyatro etkinliği düzenlendi.Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursun finalinde tiyatro gösterisi yaptı....

İmam Hatip Ortaokulunda tiyatro etkinliği

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulunda tiyatro etkinliği düzenlendi.Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursun finalinde tiyatro gösterisi yaptı....

27 Mart 2018 Salı 18:56
İmam Hatip Ortaokulunda tiyatro etkinliği

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulunda tiyatro etkinliği düzenlendi.

Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursun finalinde tiyatro gösterisi yaptı. Öğrenciler tiyatro oyununda sahne aldı. Apartmanlarda zorla ürün satmaya çalışan pazarlamacıların konu alındığı ‘Pazarlamacı Çocuk’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Tiyatro gösteri sonunda Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Mehmet Peşket’e okul adına çiçek takdimini aynı zamanda okul velisi olan İlçe Müftüsü Selami Sayın verdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin Şehidi Mevlid-i Şerif ile anıldı
Afrin Şehidi Mevlid-i Şerif ile anıldı
Adıyaman 1954 Spor şampiyonluğunu ilan etti
Adıyaman 1954 Spor şampiyonluğunu ilan etti
"Besni’den Kahramanlarımıza Afrin" yarışması sonuçlandı
"Besni’den Kahramanlarımıza Afrin" yarışması sonuçlandı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim