27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulunda tiyatro etkinliği düzenlendi.
Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursun finalinde tiyatro gösterisi yaptı. Öğrenciler tiyatro oyununda sahne aldı. Apartmanlarda zorla ürün satmaya çalışan pazarlamacıların konu alındığı ‘Pazarlamacı Çocuk’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi.Tiyatro gösteri sonunda Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Mehmet Peşket’e okul adına çiçek takdimini aynı zamanda okul velisi olan İlçe Müftüsü Selami Sayın verdi.