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İmam hatip okullarının sorun ve sıkıntıları konuşuldu

Adıyaman Önder İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen ve Adıyaman yerelinde “İmam Hatip Okullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu istişare toplantısı yapıldı.İmam hatip okullarıyla ilgili önemli bazı sorunların...

İmam hatip okullarının sorun ve sıkıntıları konuşuldu

Adıyaman Önder İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen ve Adıyaman yerelinde “İmam Hatip Okullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu istişare toplantısı yapıldı.İmam hatip okullarıyla ilgili önemli bazı sorunların...

10 Nisan 2018 Salı 17:11
İmam hatip okullarının sorun ve sıkıntıları konuşuldu

Adıyaman Önder İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen ve Adıyaman yerelinde “İmam Hatip Okullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu istişare toplantısı yapıldı.

İmam hatip okullarıyla ilgili önemli bazı sorunların olduğu, bunların bir an evvel çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulandı. Yapılan toplantıya bazı STK temsilcileri, İmam Hatip camiasının kanaat önderleri, imam hatip okullarının yönetici ve öğretmenleri katıldı. Yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Adıyaman Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abubekir Turmaz, "Toplumsal ve bireysel olarak İslam’ı yaşamayı engellemeye dönük olarak yapılan 28 Şubat Postmodern Darbesi ile birlikte kapatılan İmam Hatiplerin orta kısımları, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın özel gayretleri ve destekleriyle yeniden açıldı. Milletin değerlerine sahip çıkan ve inşallah milletin göz bebeği haline gelecek olan bu okullara talep gün geçtikçe artmıştır, ama halen Adıyaman yerelinde bu talep gerçek alamda karşılanamamıştır. Ayrıca İmam Hatip Liselerinde de demografik yapıya göre bir dağılımın olmadığı açıkça ortadadır. Bugüne kadar İmam Hatip okullarımızın nicelik ve nitelik olarak gelişimine katkı sunan ve toplantıya iştirak edip görüşlerini sunan değerli katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantı sonunda Adıyaman genelinde imam hatip okulları ile ilgili yaşanan sorunların rapor halinde yetkililere sunulması ve problemlerin çözümü noktasında çalışmaların takip edilmesine karar verildi.
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