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İmam Hatip Okulları Platformu Koordinasyon toplantısı yapıldı

İmam Hatip Okulları arasındaki işbirliği ve istişareleri güçlendirmek amacıyla kurulan İmam Hatip Okulları Platformu İl Koordinasyon Toplantısı Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı Başkanlığında gerçekleştirildi.Ulu Cami Müezzininin...

İmam Hatip Okulları Platformu Koordinasyon toplantısı yapıldı

İmam Hatip Okulları arasındaki işbirliği ve istişareleri güçlendirmek amacıyla kurulan İmam Hatip Okulları Platformu İl Koordinasyon Toplantısı Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı Başkanlığında gerçekleştirildi.Ulu Cami Müezzininin...

17 Şubat 2018 Cumartesi 10:43
İmam Hatip Okulları Platformu Koordinasyon toplantısı yapıldı

İmam Hatip Okulları arasındaki işbirliği ve istişareleri güçlendirmek amacıyla kurulan İmam Hatip Okulları Platformu İl Koordinasyon Toplantısı Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı Başkanlığında gerçekleştirildi.

Ulu Cami Müezzininin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Platform Başkanı Yakup Akıncıoğlu, İmam Hatip Okulları Platformunun çalışma usul ve esasları ile faaliyetlerinden bahsederek, “İmam Hatip Okulları Platformunun merkezi İstanbul’dadır. Platform yılda bir kez toplanarak istişarelerde bulunulur. İmam Hatip Platformunun amacı İmam Hatip Okullarının eğitim kalitesini ve sayısını artırmaktır. İmam Hatip Camiası bir mektep mensubiyeti veya bir diploma değildir, bir zihniyettir. Yani milli ve manevi değerlerimize bağlı bir mefkuredir” dedi.

Platform Başkanı Yakup Akıncıoğlu’nun konuşmasının ardından İmam Hatip Okullarının dünü ve bugünü ile ilgili bir slayt gösterisi yapıldı.

Slayt gösterisinin ardından Adıyaman il genelindeki İmam Hatip Okullarının nitelik ve niceliklerinin ele alındığı toplantı, Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Korkut’un İmam Hatip Okullarının akademik, başarı ve değerler eğitimi hakkındaki brifingiyle devam etti.

İmam Hatip Okulları arasındaki işbirliği ve istişareleri güçlendirmek amacıyla kurulan İmam Hatip Okulları Platformu İl Koordinasyon toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ederek konuşmasına başlayan Vali Nurullah Naci Kalkancı, “İmam Hatip Okulları inşallah daha iyi olacak. Peygamber Efendimiz güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiştir. Her şeyden önce bir insanın iyi ahlaklı olması gerekir. Dünyadaki bütün İslam aleminin duası ve gözü bizim üzerimizdedir. Hepsi de Türkiye’yi hayırla yad etmektedir. İslam aleminin ümidi ve ışığı biziz. Bundan dolayı gelecek nesillerimizi milli ve manevi değerlere bağlı çok iyi ve çok güzel bir şekilde yetiştirmeliyiz. Bunun yanında bu okullarımızı nitelik ve nicelik yönünden de güçlendirilmesi lazım. İmam Hatip Okullarının sayısını artıralım ama kaliteden de taviz vermeden artıralım. İmam Hatipten mezun olan hiçbir çocuğumuzun bir yanlışın içinde olmasını asla istemeyiz. Bugünkü toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Toplantı, İmam Hatip Okullarının genel durumu, eğitim ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve katılımcıların karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Türkiye Petrolleri Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Milletvekili Salih Fırat, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, Vali Yardımcısı Adem Kaya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, Adıyaman İmam Hatip Okulları Platformu Başkanı Yakup Akıncıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, İlçe Belediye Başkanları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl ve ilçelerdeki İmam Hatip Okullarının Müdürleri ve Eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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