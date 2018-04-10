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İl protokolü mahalle sakinleriyle buluştu

Adıyaman Kap Cami Mahallesi sakinleriyle huzur toplantısında bir araya gelen Vali Nurullah Naci Kalkancı ve il protokolü üyeleri, vatandaşların sorun ile taleplerini dinledi.Sakine Yalçın Taziye Evinde düzenlenen Halk Toplantısına Vali Nurullah...

İl protokolü mahalle sakinleriyle buluştu

Adıyaman Kap Cami Mahallesi sakinleriyle huzur toplantısında bir araya gelen Vali Nurullah Naci Kalkancı ve il protokolü üyeleri, vatandaşların sorun ile taleplerini dinledi.Sakine Yalçın Taziye Evinde düzenlenen Halk Toplantısına Vali Nurullah...

10 Nisan 2018 Salı 17:13
İl protokolü mahalle sakinleriyle buluştu

Adıyaman Kap Cami Mahallesi sakinleriyle huzur toplantısında bir araya gelen Vali Nurullah Naci Kalkancı ve il protokolü üyeleri, vatandaşların sorun ile taleplerini dinledi.

Sakine Yalçın Taziye Evinde düzenlenen Halk Toplantısına Vali Nurullah Naci Kalkancı’nın yanı sıra Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, il emniyet müdür yardımcıları, Mahalle Muhtarı Emir Güneş ve Kap Cami Mahallesi sakinleri katıldı.

Emniyet görevlileri tarafından Kap Cami Mahallesinin asayiş ve güvenlik durumu hakkında genel bir değerlendirme yapılarak, Kap Cami Mahallesinin genel güvenlik ve asayiş bakımından Adıyaman’ın en huzurlu mahallesi olduğunu dile getirdi.

Katılımın yoğun olduğu toplantıda Kap Cami Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Vali Nurullah Naci Kalkancı, yaşanan sorunların, sıkıntıların ve bunlara karşı üretilecek çözümlerin iletilmesi noktasında belirli zamanlarda bu tür toplantıları şehrin değişik mahallelerinde yaptıklarını dile getirdi.

Kap Cami Mahallesi sakinleriyle sohbet havasında geçen toplantıda vatandaşlara tek tek söz verilerek, sorun ve talepler dinlenildi. Vali Kalkancı, vatandaşların ve mahalle muhtarının dile getirdiği sorunları tek tek not aldırarak, bu sorunların çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Kap Cami Mahallesi sakinleri ise, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.
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