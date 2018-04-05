Hukukçular Derneği İl Temsilciliğinin açılışı yapıldı

Hukukçular Derneği Adıyaman İl Temsilciliğinin açılışı düzenlenen tören ile gerçekleşti.
Hukukçular Derneği Adıyaman İl Temsilciliğinin açılış töreni düzenlendi. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu derneğin açılış kurdelesini kesti.
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, açılış töreninde derneğin hayırlı hizmetler yapması temennisinde bulundu.Hukukçular Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Av. Ahmet Işık, 5 Nisan Avukatlar Günü kutlayarak, 1970 yılından beri Hukukçular Derneğinin hizmet verdiğini belirterek, Adıyaman’da da il temsilciliğinin açıldığını söyledi.