Hatalı araç parkları itfaiye ekiplerine geçit vermedi

Adıyaman’da, bir yangına gitmek isteyen itfaiye ekipleri yol kenarına park edilen hatalı araç parkları yüzünden yangına zamanında yetişemeyince yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde Murat Özçelik’e, ait ikamettin kombi kısmında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden ikamet sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen itfaiye ekipleri, Turgut Reis Mahallesine gelen itfaiye ekipleri sokak ve cadde üzerine sürücüleri tarafından hatalı park edilen araçlardan dolayı ilerleyemedi. İtfaiye ekipleri adeta zamanla yarışırken meydana gelen yangının ise ikamet sahipleri tarafından söndürüldüğü öğrenildi. Hatalı araç parkları yüzünden yangına zamanında yetişemeyen itfaiye ekipleri bir süre sonra olay yerine vararak her ihtimale karşı olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından itfaiye ekipleri ile polis ekipleri normale döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.