Gölbaşı ilçesine ikinci ortopedi ve travmatoloji uzmanı göreve başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Devlet Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Hakan Şirin görevine başladı.

Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Selim Kuşağlı konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, “Hastanemizde ortopedi ve travmatoloji uzmanımızın dün itibari ile göreve başladı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Hakan Şirin’e görevinde başarılar dilerim. Ayrıca hastanemize ikinci ortopedi ve travmatoloji uzmanının gelmesiyle hasta muayene sıralarındaki yoğunluk azalarak, hastalar için büyük oranda rahatlama sağlanacak” dedi.

Gölbaşı Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine atanan Dr. Hakan Şirin, ilk ve orta öğrenimini Nizip’te, lise öğretimini ise Gaziantep’e tamamladı. 2006 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyet sonrası mecburi hizmetini Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe Devlet Hastanesinde yaptı. 2012 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde asistanlık eğitimine başladı. 2017 yılında uzmanlık öğrenimini tamamlayarak 2018 yılında Gölbaşı Devlet Hastanesinde çalışmaya başladı. Doktor Hakan Şirin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.