Gölbaşı ilçesine 300 kişilik KYK Yurdu ve gençlik merkezi yapılacak

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile yaptığı görüşme sonucu Gölbaşı ilçesine 300 kişilik Yükseköğrenim Yurdu ile Gençlik Merkezinin kurulacağı müjdesini verdiğini söyledi.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, “AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Kongresinde Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ile görüştük. Bizlerin talebi olan, ilçemizin ihtiyacı olan 300 kişilik Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu için talimat verdi. Ayrıca yine ilçemizin ihtiyacı olan gençlik merkezi için de talimat verdi. Bu iki hizmet ilçemizde çok yakın bir zamanda hizmete girecektir. Bize bu konuda desteğini esirgemeyen Bakanımız Osman Aşkın Bak’a, TBMM Başkan Vekilimiz Ahmet Aydın’a, AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat’a ve Salih Fırat’A, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.