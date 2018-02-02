Gölbaşı ilçesinde okul güvenliği toplantısı düzenlendi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Kaymakam Can Aksoy başkanlığında okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Gölbaşı Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Uçan, İlçe Jandarma Komutanı personel Yüzbaşı Erdinç Ağca koyunlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, köy ve mahalle muhtarları ile okul aile birliği başkanları katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, ilçede bulunan okul ve öğrenci sayıları hakkında genel bilgi vererek, okullarda güvenlik kameralarının olduğunu, güvenlik kamera sayısı az olan veya hiç bulunmayan okullarımızın da bu eksikliklerinin en kısa zamanda tamamlanacağını belirtti. İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Uçan ise okul güvenliğinin sağlanması için her okula bir polis görevlendirmesinin yapıldığını, ekiplerin sistematik bir şekilde okul önlerine ve öğrenci yurtları çevresinde sürekli devriye görevi yaptığını, okul servis araçlarının denetlendiğini ve okul çevreleri ile internet kafelerde öğrencilere yönelik uyuşturucu ve tek sigara satışları konusunda gerekli denetimlerin yapıldığını söyledi.

İlçe Jandarma Komutanı Erdinç Ağcakoyunlu, jandarmanın sorumluluk sahasında jandarma ve güvenlik korucularının gerekli tedbirlerin alındığını, okul idarecileri ile sürekli irtibat halinde olduklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, ilçe genelinde emniyet müdürlüğü ve jandarma ekiplerine yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederek yerel yönetimler olarak eğitim konusunda ne gerekiyorsa yaptıklarını, bundan sonra da yapacaklarını dile getirdi.

Kaymakam Can Aksoy ise toplantının okulların güvenliği için yapıldığını belirterek, okulların sadece güvenlik güçlerinin sorumluluğunda olmadığını, bunun okul aile birliği ve mahalle muhtarları veliler olarak herkesin görevi olduğunu, okullarımızdaki kamera sayılarında görülen eksikliklerin giderileceğini vurguladı.