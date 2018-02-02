Gölbaşı ilçesinde kadın doğum ve kadın hastalıkları uzmanı göreve başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Devlet Hastanesinde Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Samet Arslan görevine başladı.

Gölbaşı Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları polikliniğine atanan Dr. Samet Arslan, İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladı. 2012 yılında Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2013 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Bölümünde asistanlık eğitimine başladı. 2018 yılında Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Uzmanı olarak Gölbaşı Devlet Hastanesinde çalışmaya başladı.

Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Selim Kuşağlı, hastanede eksik olan kadın doğum ve kadın hastalıkları uzmanının dün itibari ile göreve başladığını belirtti.

Başhekim Kuşağlı, atanan kadın doğum ve kadın hastalıkları Uzmanı Dr. Samet Arslan’a görevinde başarılar diledi.