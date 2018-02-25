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Gölbaşı ilçesinde ‘Hocalı Katliamı’ konulu konferans

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Türk Ocakları ve Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilciği tarafından ‘Tarihte Kara Bir Leke, Hocalı Katliamı’ konulu konferans düzenlendi.Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa, İlçe Milli...

Gölbaşı ilçesinde ‘Hocalı Katliamı’ konulu konferans

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Türk Ocakları ve Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilciği tarafından ‘Tarihte Kara Bir Leke, Hocalı Katliamı’ konulu konferans düzenlendi.Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa, İlçe Milli...

25 Şubat 2018 Pazar 19:31
Gölbaşı ilçesinde ‘Hocalı Katliamı’ konulu konferans

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Türk Ocakları ve Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilciği tarafından ‘Tarihte Kara Bir Leke, Hocalı Katliamı’ konulu konferans düzenlendi.

Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir Sosyal Hizmetler Müdürü Arif Özdemir, Adıyaman Türk Ocakları Başkanı Gökhan Dursun, Gölbaşı Türk Eğitim-Sen Temsilcisi Mahmut Yetişgen, Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanı Metin Çırakoğlu, Besni Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ballı ve STK temsilcileri katıldı.

Konferansa Malatya İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Salim Cöhce konuşmacı olarak katıldı.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde Hocalı Kasabasında yaşayan Azerilerin 26 Şubat 1992’de Ermeni silahlı güçleri tarafından katledilişini anlatan Prof. Dr. Cöhce, "Burada en önemli husus, millet olarak bu fırsatın oluşmaması için devletimizin ve milletimizin uyanık olmasında fayda var. Aslında Ermeniler tarihin her döneminde güçlü devletlerin himayelerinde ve onlardan aldıkları güç ve destekle bölgede katliamlar yaparak gelmişlerdir. Büyük devletler ise kendi çıkarları doğrultusunda Ermenileri hep kullanmışlardır" dedi.
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