Gölbaşı Gölleri çevresinde incelemeler yapıldı

Adıyaman’da Gölbaşı Belediyesi tarafından yürütülen ‘Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi’ projesi kapsamında yapılacak olan peyzaj çalışmaları yerinde incelendi.

Denetimi Gölbaşı Belediyesi proje sorumlularıyla birlikte Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Nalcıoğlu, Yatırım ve Projeler Dairesi Başkanı Mustafa Kolçak, Yatırımlar Şube Müdürü Erbülent Filtekin gerçekleştirdi. Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi projesinde hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, birinci etabı tamamlanan ‘Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi’ projesinde, projeden sorumlu ekibin peyzaj düzenlemesi yapılacak alanlarda incelemelerde bulunduğunu belirtti. Özdemir, “İlçemizi her geçen gün daha da geliştirmeye çalışıyoruz. İlçemizde turizm alt yapısını geliştirmek amacıyla her alanda çalışıyoruz. Daha önce de ifade ettiğim gibi ilçemiz gölü etrafında devam eden ‘Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi’ projesi bittiğinde ilçemiz halkı geniş ve rahat bir şekilde piknik yapabileceği, gezeceği güzel bir alana kavuşacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.