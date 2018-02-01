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Gençlere model uçak ve radyo kontrol kursu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ‘Kahta Havacılık Spor Faaliyetleri’ projesi kapsamında çeşitli kurslar açılmasına dair iş birliği protokolü imzalandı.Kahta Gençlik Merkezi, Kahta Halk Eğitim Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu Adıyaman...

Gençlere model uçak ve radyo kontrol kursu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ‘Kahta Havacılık Spor Faaliyetleri’ projesi kapsamında çeşitli kurslar açılmasına dair iş birliği protokolü imzalandı.Kahta Gençlik Merkezi, Kahta Halk Eğitim Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu Adıyaman...

01 Şubat 2018 Perşembe 15:35
Gençlere model uçak ve radyo kontrol kursu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ‘Kahta Havacılık Spor Faaliyetleri’ projesi kapsamında çeşitli kurslar açılmasına dair iş birliği protokolü imzalandı.

Kahta Gençlik Merkezi, Kahta Halk Eğitim Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu Adıyaman Şube Başkanlığının ortak düzenlediği ‘Kahta Havacılık Spor Faaliyetleri’ projesi bünyesinde çeşitli kurslar açılması için iş birliği protokolü imzaladı. Adıyaman Türk Hava Kurumu Başkanı Mehmet Yelken ile Kahta Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Nebi Bulut’un imzaladığı protokol kapsamında tamamen ücretsiz olacak olan Model Uçak ve Radyo Kontrol Kursları hayata geçmiş oldu. Proje ile ilgili bilgi veren Kahta Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Nebi Bulut, “İmzalanan protokol ile Türk Hava Kurumu Adıyaman Başkanlığı tarafından, kurs sorumlusu ve kurs yöneticisini belirlenecek. Ayrıca kursun araç ve gereçlerini de karşılayacak. Türk Hava Kurumu Adıyaman Başkanlığı kurslarda uygulanacak programla ilgili her türlü materyalin basımı, çoğaltımı ve kurs merkezlerine dağıtımını yapacak ve Kurs merkezlerinin en iyi şekilde verimli olabilmesi için projedeki kursların takibi ve koordinasyonu sağlayacak. Kahta’da ilk defa uygulanacak olan bu kursların temel amacının gençlerin kendilerini daha çok geliştireceği olanaklar sunmak. Gençlere daha güçlü bir ülke için teknoloji alanında büyük başarılara imza atmaları için imkanların sunulmasıdır. Kahta Gençlik Merkezinde ücretsiz olarak düzenlenecek olan kursların sonunda kursiyerlere MEB onaylı belge verilecek. Kurs başvuruları, yapılacak olan başvuru duyurusundan sonra Kahta Gençlik Merkezinde alınacaktır” dedi.
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