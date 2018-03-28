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Genç Çiftçi Proje başvuruları başlıyor

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde Genç Çiftçi Proje başvurularının 2 Nisan’da başlayacağı ve ay sonuna kadar devam edeceği belirtildi.Samsat Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürü Halil İbrahim Demir, destek ödemesi başvuru şartları...

Genç Çiftçi Proje başvuruları başlıyor

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde Genç Çiftçi Proje başvurularının 2 Nisan’da başlayacağı ve ay sonuna kadar devam edeceği belirtildi.Samsat Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürü Halil İbrahim Demir, destek ödemesi başvuru şartları...

28 Mart 2018 Çarşamba 18:36
Genç Çiftçi Proje başvuruları başlıyor

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde Genç Çiftçi Proje başvurularının 2 Nisan’da başlayacağı ve ay sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Samsat Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürü Halil İbrahim Demir, destek ödemesi başvuru şartları ve ödeme yapılacak projelere ilişkin bilgiler vererek, vatandaşların belirlenen takvim içerisinde başvuru işlemlerini tamamlamaları gerektiğini ifade etti.

İlçe Müdürü Demir, tebliğle kırsal alanda yaşamakta olan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bunların işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esaslara Resmi Gazetede yayımlandığını söyledi.

Bu imkanlardan faydalanmak isteyen çiftçilere her türlü teknik desteğin sağlanacağını vurgulayan Samsat Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Halil İbrahim Demir, "Samsat ilçemizde 70 çiftçimiz genç çiftçi projesinden yararlandırıldı. Bu projeler ilçemizde başarı ile yürütülmektedir. Bu yıl 2 Nisan’dan itibaren başvurular yapılacak ve ay sonuna kadar devam edecektir. İlçe Müdürlüğü olarak her türlü teknik desteği sağlayacağız. Şartları uyan vatandaşlarımızı bu güzel imkandan yararlanmalarını temenni ediyoruz" diye konuştu.
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