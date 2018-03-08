Engelli 3 çocuğa bakan annenin 8 Mart Kadınlar Gününü kutlandı

Adıyaman’ın Kahta İlçe Gençlik Merkezi genç üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üç engelli çocuğuna bakan anneyi ziyaret etti.

Kahta Gençlik Merkezi genç gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadın Günü dolayısıyla üç engelli çocuk sahibi Müzeyyen Çetinkaya’yı ziyaret ederek Dünya Kadınlar Gününü kutladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününden haberi olmadığını söyleyen anne Çetinkaya, en mutlu günün çocuklarının yüzlerinin güldüğü gün olduğunu ifade etti.

Üç çocuğunu birçok hastaneye götürmesine rağmen, hastalıklarıyla ilgili herhangi bir çare bulamadığını belirten Müzeyyen Çetinkaya, “Gençlere hayatta sağlık ve huzur kadar hiçbir şeyin değerli değildir. Beş çocuğumdan üçünün engelli olmasına asla isyan etmiyorum. Çocuklarıma bakarken hiçbir zaman ‘öff’ demedim. Çocuklarımla sürekli konuşarak onları mutlu etmek için çaba gösteriyorum. Eşim, çocuklarımızın rahatsızlığından dolayı düzenli olarak bir iş yapamıyor. Eşim şuan işsiz, tek geçim kaynağımız devletin verdiği bakıcı parasıdır. Eğer devletin verdiği bu yardım olmasaydı. Onların ihtiyaçlarını karşılayamazdık. Rabbim devletimize zeval vermesin. Sağlık durumları iyi olan iki çocuğumdan birisi şuan Şırnak’ta vatani görevini yapıyor. Terhisine 40 gün kalmış. Allah, askerimizi sağ salim bize kavuştursun. Allah, tüm askerlerimizin yardımcısı olsun” dedi.

Gençlik Merkezi genç gönüllüleri, üç engelli çocuk sahibi Müzeyyen Çetinkaya’ya fedakarlıklarından dolayı kendisini takdir ederken, anne Çetinkaya’ya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verdi.