Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114930
ALTIN
168.631
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5508
EURO
4.8717

Eğitimciler ve polisler barış yemeğinde bir araya geldi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir okul müdürünün darp edilmesi olayının ardında eğitimciler ile emniyet mensupları arasında yaşanan kırgınlık barış yemeği ile son buldu.Kahta ilçesinde bir okul müdürünün darp edildiği iddiası nedeniyle...

Eğitimciler ve polisler barış yemeğinde bir araya geldi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir okul müdürünün darp edilmesi olayının ardında eğitimciler ile emniyet mensupları arasında yaşanan kırgınlık barış yemeği ile son buldu.Kahta ilçesinde bir okul müdürünün darp edildiği iddiası nedeniyle...

31 Mart 2018 Cumartesi 17:35
Eğitimciler ve polisler barış yemeğinde bir araya geldi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir okul müdürünün darp edilmesi olayının ardında eğitimciler ile emniyet mensupları arasında yaşanan kırgınlık barış yemeği ile son buldu.

Kahta ilçesinde bir okul müdürünün darp edildiği iddiası nedeniyle Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Deniz, basın açıklaması yaparak okul müdürüne destek verdiklerini açıklamıştı.

Meydana gelen bu tartışmalardan sonra ilçe protokolü araya girerek eğitim camiasını ve emniyet mensuplarını barış yemeğinde buluşturdu.

Hem milli eğitimdeki hem de emniyetteki personellerin olaya sağduyulu bir şekilde yaklaştığını belirten Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, “Hem İlçe Milli Eğitimdeki hem de İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli arkadaşlarımız olaya sağduyulu bir şekilde yaklaştı. Okul müdürü ile emniyet mensubu arkadaşımız karşılıklı olarak özür diledi. Bu yaşanan olayın aslında Kahta ilçesinin gündeminde olmaması lazım. Bizim şuan Türkiye olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekir. Bizim ne şahsi bir problemimiz ne de şahsi bir probleme yerimiz var. Bu olayın barışla sonuçlanmasından dolayı Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Kahta İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, Eğitim-Bir-Sen Kahta Şubesi Başkanı Mustafa Işık, okul müdürümüze ve polis arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizler Kahta’da yaşayan insanların sağduyulu olduğunu biliyoruz. Bunun somut bir göstergesi de emniyete intikal eden olaylarda ailelerin kendi aralarında uzlaşarak sorunları çözmesidir” dedi.

Düzenlenen barış yemeği buluşmasına Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Kahta İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, Eğitim-Bir-Sen Kahta Şubesi Başkanı Mustafa Işık, eğitimciler ve emniyet mensupları katıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Çavuş’tan ‘tütün’ açıklaması
Başkan Çavuş’tan ‘tütün’ açıklaması
TÜGVA’dan ‘Okuruz Biz’ etkinliği
TÜGVA’dan ‘Okuruz Biz’ etkinliği
Kahta İmam Hatip Lisesi sosyal sorumluluk projesini sürdürüyor
Kahta İmam Hatip Lisesi sosyal sorumluluk projesini sürdürüyor

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim