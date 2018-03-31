Eğitimciler ve polisler barış yemeğinde bir araya geldi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir okul müdürünün darp edilmesi olayının ardında eğitimciler ile emniyet mensupları arasında yaşanan kırgınlık barış yemeği ile son buldu.

Kahta ilçesinde bir okul müdürünün darp edildiği iddiası nedeniyle Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Deniz, basın açıklaması yaparak okul müdürüne destek verdiklerini açıklamıştı.

Meydana gelen bu tartışmalardan sonra ilçe protokolü araya girerek eğitim camiasını ve emniyet mensuplarını barış yemeğinde buluşturdu.

Hem milli eğitimdeki hem de emniyetteki personellerin olaya sağduyulu bir şekilde yaklaştığını belirten Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, “Hem İlçe Milli Eğitimdeki hem de İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli arkadaşlarımız olaya sağduyulu bir şekilde yaklaştı. Okul müdürü ile emniyet mensubu arkadaşımız karşılıklı olarak özür diledi. Bu yaşanan olayın aslında Kahta ilçesinin gündeminde olmaması lazım. Bizim şuan Türkiye olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekir. Bizim ne şahsi bir problemimiz ne de şahsi bir probleme yerimiz var. Bu olayın barışla sonuçlanmasından dolayı Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Kahta İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, Eğitim-Bir-Sen Kahta Şubesi Başkanı Mustafa Işık, okul müdürümüze ve polis arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizler Kahta’da yaşayan insanların sağduyulu olduğunu biliyoruz. Bunun somut bir göstergesi de emniyete intikal eden olaylarda ailelerin kendi aralarında uzlaşarak sorunları çözmesidir” dedi.

Düzenlenen barış yemeği buluşmasına Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Kahta İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, Eğitim-Bir-Sen Kahta Şubesi Başkanı Mustafa Işık, eğitimciler ve emniyet mensupları katıldı.