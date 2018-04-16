Eğitim Bir-Sen’den öğrenci kontenjanı açıklaması

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, liselere yerleştirilecek öğrenci kontenjanlarıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığının merkezi sınavla öğrenci alacak liseleri ve kontenjan bilgilerini açıkladığını belirten Başkan Deniz, yayınlanan listenin bütün Türkiye’de olduğu gibi Adıyaman’da da beklentileri ve ihtiyacı karşılamadığını söyledi. MEB’in yayınladığı sınavla öğrenci alacak liseleri ve kontenjan sayılarını değerlendiren Deniz, bakanlığın en yetkili ağızdan okulları nitelikli ve niteliksiz okul olarak sınıflandırılmasının devlet okullarının imajı ve bu okullarda görev yapan öğretmenler açısından toplum nezdinde yanlış ve istenmeyen algılar oluşturduğunu vurguladı. Adıyaman’da sınavla yerleştirilecek öğrenci kontenjanının belirlenmesinde ciddi bir planlama hatası yapıldığını ifade eden Deniz, “İlimizde 8. sınıf düzeyinde yaklaşık 11 bin öğrenci mevcudu varken ayrılan kontenjan 1 bin 20 olarak gerçekleşmiş böylelikle sınavla yerleştirilecek öğrenci yüzdesi Türkiye genelinde ortalama olarak yüzde 10 üzerinde iken ilimizde yüzde 9’larda kalmıştır.

İlimizde sınavla alınacak öğrenci kontenjanı belirlenirken uzun vadeli düşünülmemiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü gelecek her eğitim öğretim yılı için öğrenci sayısının arttığını planlayamamış ve düzeltilmeye muhtaç bir karar almıştır. Mevcut 7. sınıf öğrenci sayısı 11 bin 723, 6. Sınıf öğrenci sayısı 16 bin 109, 5. Sınıf öğrenci sayısı 12 bin 302’dir. Bu sayılar dikkate alındığında önümüzdeki üç yıl içinde liselere yerleştirme hususunda çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağımız aşikardır” dedi.

Gelinen noktada belirlenen kontenjan ve kullanılan kriterler açısından okullarda öğrenci, öğretmen ve velilerin tepkisi gün geçtikçe arttığını belirten Deniz, “Maalesef eğitimde alınan kararlar bir istişareye dayalı alınmadığı, STK’larımız ve sendikalarla fikir alışverişi yapılmadığı için Adıyaman’ımızın eğitim öğretim kurumları ve çocuklarımızın geleceği ile ilgili hatalı kararlar alınmaktadır. Belirlenen öğrenci kontenjanı eğitim camiasının olurunu almamış, öğrenci, öğretmen, okul idareleri ve velilerin kafasında soru işaretleri oluşturmuştur. Şu anki durumu ile önümüzdeki eğitim öğretim yılında bazı okullara yığılma olacağı ve bazı okulların ise puan üstünlüğü göz önüne alınarak tercih edilmeyeceği ve kontenjanların boş kalacağı gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Söz konusu durum Adıyaman’da velileri özel okullara adeta zorlamaktadır.

İl milli eğitim müdürlüğü, şeffaf olmak zorundadır çünkü yıpranan sadece kendisi olmuyor. Öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin, devlete ve iktidara olan güvenlerini de sarsmaktadır. İl müdürlüğü kararını gözden geçirmeli, sivil toplum kuruluşları ve eğitimin tüm paydaşlarının görüşleri doğrultusunda ihtiyacı karşılayacak, ilimizin eğitim camiasının tepkilerini dikkate alan yeni bir düzenleme yapmak durumundadır” diye konuştu.