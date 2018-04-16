Dünya Otizm Farkındalık Günüyle alakalı program düzenlendi

Adıyaman’ın Besni ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla program düzenlendi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Besni İlçe Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Besni Belediye binasına otizmin temsili rengi olan mavi ışık takıldı. Takılan ışık, Nisan ayı boyunca Otizimli çocuklara destek amacıyla yanacak.

Besni ilçe sağlık Müdürlüğü çalışanları ise otizm çocukları ziyaret ederek oyuncaklar dağıttı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Besni İlçe Sağlık Müdürü Dr. Büşra Öncebe, “Otizm doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişim bozukluğudur. Çocuğun çevresiyle yeterli sosyal ilişkiler kuramaması dil, iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı davranış biçimlerine sahip olmasıdır. Otizm görülme sıklıkla karşılanıyor. Her 68 çocuktan birisi maalesef otizmli doğuyor. Otizmin ilacı ise ilgi ve eğitimdir. Otizmi diğer engel gruplarından ayıran en önemli fark ise erken tanı ve çocuk yaşta eğitimdir” diye konuştu.