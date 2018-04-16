Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110596
ALTIN
178.276
DOLAR
4.1084
STERLİN
5.8843
EURO
5.0868

Dünya Otizm Farkındalık Günüyle alakalı program düzenlendi

Adıyaman’ın Besni ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla program düzenlendi.2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Besni İlçe Sağlık Müdürlüğünün talebi...

Dünya Otizm Farkındalık Günüyle alakalı program düzenlendi

Adıyaman’ın Besni ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla program düzenlendi.2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Besni İlçe Sağlık Müdürlüğünün talebi...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:30
Dünya Otizm Farkındalık Günüyle alakalı program düzenlendi

Adıyaman’ın Besni ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla program düzenlendi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Besni İlçe Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Besni Belediye binasına otizmin temsili rengi olan mavi ışık takıldı. Takılan ışık, Nisan ayı boyunca Otizimli çocuklara destek amacıyla yanacak.

Besni ilçe sağlık Müdürlüğü çalışanları ise otizm çocukları ziyaret ederek oyuncaklar dağıttı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Besni İlçe Sağlık Müdürü Dr. Büşra Öncebe, “Otizm doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişim bozukluğudur. Çocuğun çevresiyle yeterli sosyal ilişkiler kuramaması dil, iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı davranış biçimlerine sahip olmasıdır. Otizm görülme sıklıkla karşılanıyor. Her 68 çocuktan birisi maalesef otizmli doğuyor. Otizmin ilacı ise ilgi ve eğitimdir. Otizmi diğer engel gruplarından ayıran en önemli fark ise erken tanı ve çocuk yaşta eğitimdir” diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şüpheli şahıslardan eroin ve bonzai çıktı
Şüpheli şahıslardan eroin ve bonzai çıktı
Polislerden kaçamayacağını anlayan şahıs uyuşturucuyu çöpe attı
Polislerden kaçamayacağını anlayan şahıs uyuşturucuyu çöpe attı
Duvar boyayan gençler polisi harekete geçirdi
Duvar boyayan gençler polisi harekete geçirdi

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim