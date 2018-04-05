Dede yolunda altyapı çalışması yapılıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir altyapısını baştan sona değiştirmek için sürdürülen çalışmalar Dede Yolunda gerçekleştiriliyor.

Adıyaman’da 30 yıldır yenilenmeyen altyapıyı yenilemek için Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM),devamı açılacak olan Yeşilyurt Mahallesindeki Dede Yolunda yapım çalışmaları öncesi altyapı çalışmalarına başladı. Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, yol yapım çalışmalarından önce tamamlamak istedikleri bölgedeki altyapı çalışmalarının ilkini Dede Yolunda gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Diğer ismiyle Terminal Yolu olarak da bilinen Dede Yolu’nda 500’lük yağmur suyu ile 500’lük kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Buradaki çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgedeki diğer noktalardaki altyapı çalışmalarına başlayacağız” diye konuştu.