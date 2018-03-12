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Çam ağaçları zararlılardan arındırıldı

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesindeki çam ağaçlarına zararlılara karşı doğal ilaçlama ve koruma uygulaması yapıldı.Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan...

Çam ağaçları zararlılardan arındırıldı

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesindeki çam ağaçlarına zararlılara karşı doğal ilaçlama ve koruma uygulaması yapıldı.Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan...

12 Mart 2018 Pazartesi 13:52
Çam ağaçları zararlılardan arındırıldı

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesindeki çam ağaçlarına zararlılara karşı doğal ilaçlama ve koruma uygulaması yapıldı.

Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan uygulamada tütün yapraklarından yapılmış doğal insektisit ve sonrasında arap sabunu ile yapılan solüsyon çam ağaçlarına püskürtme yöntemiyle uygulandı. Böylece ağaçlar dış zararlılardan arındırılarak koruma altına alındı.

Yetkililer çalışma ile ilgili yaptıkları açıklamada, “Bu yöntem dünyada 120 ülkede uygulanmaktadır. Arap sabunu ekolojik bir ilaç görevi görmektedir. Böcekler nefes almak için vücutlarında bulunan küçük delikleri kullanıyorlar. Hazırladığımız ilaç içindeki sabun sayesinde böceklerin vücutlarına kolayca bulaşıyor, su kuruduktan sonra yağ böceklerin nefes almasını önlüyor ve ölüyorlar. Bu uygulama bitkilere ve insanlara zararı olmayan ve sentetik pestisitler gibi tabiatta uzun süre kalıcı olmayan, doğal ve son derece kullanışlı bir yöntemdir" şeklinde konuştu.
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