Çalışan kadınlara Türk bayrağı ve karanfil dağıtıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği tarafından çalışan kadınlara karanfil ve Türk bayrağı dağıtıldı.

İl merkezinde faaliyet gösteren tekstillerde çalışan kadınları fabrikada ziyaret eden Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği Başkanı Birsen Günay ile dernek üyeleri, çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak karanfil ve Türk Bayrağı verdi.

Başkan Birsen Günay ile dernek üyeleri daha sonra akşam yemeğinde Adıyaman’ın protokol eşleriyle bir araya geldi. Bir restorantda gerçekleşen programa, Vali Nurullah Naci Kalkancı’nın eşi Yasemin Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun eşi Fulya Kutlu, Emniyet Müdürü Metin Alper’in eşi Kezban Alper, Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’un eşi Ünzile Atasoy, Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği Başkanı Birsen Günay ile dernek üyeleri katıldı.

Gerçekleşen programda katılımcılara Başkan Birsen Günay tarafından Türk bayrağı ve karanfil verildi. Başkan Günay, bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak programda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.